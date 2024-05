'CR7 queria mostrar que era mais forte que o Real Madrid', diz Chiellini

Imagem: Daniele Badolato - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images

Capitão da Juventus durante a passagem de Cristiano Ronaldo, Giorgio Chiellini afirmou que o português chegou ao clube italiano querendo "mostrar que era mais forte" que o Real Madrid, seu ex-time.

Sua personalidade nos momentos difíceis me impressionou. No primeiro ano, ele queria sacudir o mundo e mostrar que era mais forte que todo o Real Madrid. Chiellini, ao podcast italiano The BSMT

O que aconteceu

Chiellini afirmou ainda que CR7 teria levado a Juve ao título da Liga dos Campeões em 2019: "Tivemos azar com lesões e perdemos para o Ajax [nas quartas de final]. Se tivéssemos chegado à final, ele nos teria levado à vitória".