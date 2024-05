Tite tem um problema sério. Flamengo não pode ser modorrento, diz Mattos

O colunista Rodrigo Mattos salientou no UOL News Esporte que Tite tem um problema sério para resolver no Flamengo: fazer o time voltar a jogar bom futebol. Segundo Mattos, a produção ofensiva caiu demais nos últimos jogos, e a equipe tem sido modorrenta como na vitória magra contra o Amazonas, no Maracanã, pela Copa do Brasil.

'Flamengo é um time sem atitude': "Flamengo foi muito insípido, sem gosto, como comida sem sal. Em determinado momento, o time fica tocando a bola na zaga, é Léo Pereira para Fabrício Bruno, que toca para Gerson, que penteia, aí dá no Alan, que dá um lançamento para ninguém. Então, vai enervando a torcida, porque é um time que não tem atitude, pareceu um pouco alguns momentos do Sampaoli no final da era dele, quando você via muito toque na defesa entre os zagueiros e incapacidade do time de ter contundência".

'Tite precisa achar soluções': "O problema é esse, o time não criava, o Flamengo teve 13 conclusões a gol, sendo só quatro no gol e ,de fato, a única chance clara foi o gol do Pedro, que foi uma boa jogada entre o Bruno Henrique e o Viña pela esquerda e ele faz o gol de cabeça. Mas, fora isso, o time criava muito pouco. Esse é o grande problema do Tite, porque ele está caindo nisso nos últimos jogos, contra o Botafogo também a produtividade ofensiva foi muito baixa, então ele precisa achar soluções, tornar o time mais dinâmico. Ficar todo mundo parado, os zagueiros trocando passes ali atrás e você não vê um deslocamento, você não vê as triangulações pelas laterais como acontecia antes".