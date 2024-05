Yara: São-paulinos respeitam Abel e sonham com 'reinado' de Zubeldía; veja

A colunista Yara Fantoni foi ao Morumbi para o Choque-Rei e conversou com torcedores são-paulinos sobre os técnicos dos dois times (assista acima).

O que aconteceu

Yara perguntou com quem Zubeldía se parece, e a resposta foi quase unânime: Agostinho Carrara. A semelhança do treinador com o personagem interpretado por Pedro Cardoso viralizou nas redes sociais, mas o meio-campista Modric, do Real Madrid, também foi lembrado.