Gabi ou Gabigol? Volta ao Flamengo é com dúvida sobre rendimento e contrato

Em contrapartida, o titular Pedro soma 14 gols em 18 jogos. É o titular incontestável de Tite. Mas precisa descansar, como aconteceu contra o Palmeiras e o Bolívar.

Detalhe jurídico importante

O fato de não estar completamente livre do processo no qual foi condenado é elemento relevante na equação. E a Corte Arbitral do Esporte (CAS) não deu qualquer previsão sobre a data do julgamento.

Se Gabigol for condenado no CAS, o tribunal tem o direito de decidir ainda se vai descontar ou considerar como parte da pena o período em que o atacante ficar livre por causa do efeito suspensivo.

Na decisão original do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD/AD), a punição de dois anos passou a contar em 8 de abril de 2023. Gabigol, portanto, só ficaria livre em abril de 2025.