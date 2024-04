'Quer ver meu p...?' Julgamento de Gabigol traz xingamentos e contradições

O acórdão do julgamento que puniu Gabigol por tentativa de fraude em exame antidoping traz mais detalhes sobre o comportamento do atacante do Flamengo com os oficiais de controle. Mas alguns votos a favor do jogador apontam contradições dos responsáveis pelo exame durante o processo. O jogador foi suspenso pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD/AD) com um placar apertado (5 a 4) e está proibido de jogar até abril de 2025.

O que aconteceu

O documento foi publicado pelo TJD/AD, sem citar o nome de Gabigiol, porque, em tese, há sigilo. Mas a ligação com o caso é inquestionável e mostra os votos dos auditores durante o julgamento aconteceu no dia 25 do mês passado.

Na parte do comportamento do atacante do Flamengo, o auditor Vinicius Marrone citou em um dos tópicos uma pergunta de Gabigol.