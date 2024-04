São Paulo x Palmeiras: saiba onde assistir, horário e escalações

O duelo entre São Paulo e Palmeiras será realizado nesta segunda-feira (29), às 20h (de Brasília), no Morumbis, em partida válida pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogo terá transmissão ao vivo do Premiere (canal por assinatura). O Placar UOL acompanha todos os lances em tempo real.

Este será apenas o segundo jogo de Zulbeldía no comando do São Paulo e sua estreia no Morumbis. O treinador argentino esteve a frente do Tricolor na vitória por 2 a 0 sobre o Barcelona de Guayaquil-EQU, pela Libertadores.