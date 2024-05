Bahia segue preparação para enfrentar o Criciúma pela Copa do Brasil

Por conta da paralisação do Campeonato Brasileiro, o Bahia não terá o compromisso contra o Atlético-MG neste final de semana. Com isso, na manhã desta quinta-feira, o Tricolor de Aço seguiu a preparação para enfrentar o Criciúma, pela Copa do Brasil.

As atividades começaram na academia com uma ativação, na qual foi comandada pelo prepador físico Danilo Augusto. O restante do dia foi dedicado a trabalhos técnicos e táticos.

Primeiramente, o treinador Rogério Ceni dividiu o grupo para um treino em campo reduzido. A cada perda de posse ou finalização havia uma troca entre os quintetos participantes.