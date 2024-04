Thiago Silva chora em anúncio de saída do Chelsea no final desta temporada

O zagueiro brasileiro Thiago Silva se emocionou ao anunciar sua saída do Chelsea no final desta temporada, após quatro anos no clube da Premier League, nesta segunda-feira (29).

O que aconteceu

"Acredito que em tudo que pude fazer ao longo desses quatro anos, procurei me dedicar ao máximo, mas, infelizmente, tudo tem um início, um meio e um fim", disse Thiago Silva em um vídeo publicado em seu Instagram.