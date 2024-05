Com Cássio e novidades, Corinthians treina para jogo de volta da Copa do Brasil

O Corinthians trabalhou na manhã desta quinta-feira no CT Dr. Joaquim Grava, e o técnico António Oliveira contou com novidades em campo. Com o adiamento de duas rodadas do Campeonato Brasileiro, o próximo duelo da equipe é contra o América-RN, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil.

O goleiro Cássio, acertado com o Cruzeiro, mais uma vez treinou normalmente no gramado. Ele negocia termos para deixar o clube e pode sair ainda nesta semana.

O Timão também atualizou o quadro clínico de alguns atletas que se recuperam de lesão. O lateral Matheuzinho, com uma entorse no tornozelo direito, e o meio-campista Paulinho, com tendinite patelar no joelho esquerdo, alternaram entre trabalhos internos e no gramado com a equipe de fisioterapia.