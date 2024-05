Entenda decisão judicial envolvendo Vasco e 777 Partners e próximos passos

A decisão liminar da Justiça carioca suspende os efeitos do contrato de venda da SAF à 777 Partners, ocorrido em setembro de 2022.

O Conselho de Administração da SAF do Vasco é composto por sete integrantes, sendo cinco deles escolhidos pela 777 Partners e dois pelo clube (associação). Atualmente as cadeiras da empresa americana são Josh Wander, Andres Blazquez, Donald Dransfield, Nicolas Maya e Steven Pasko. A decisão retira os cinco do conselho, que tem ainda Pedrinho e Paulo César Salomão.

O pedido do Vasco na ação, que corre em segredo de Justiça, se baseou no artigo 477 do Código Civil e levou em consideração as recentes notícias relacionadas à situação financeira da empresa, acusada de fraude nos Estados Unidos por pegar empréstimo de US$ 350 milhões (R$ 1,7 bilhão) e dar como garantia fundos que não lhe pertencem ou não existem.

Além de suspender os efeitos do contrato, o juiz Paulo Assed Estefan nomeou uma empresa independente para elaborar laudo econômico-financeiro e investigar as operações contábeis denunciadas pelo clube na ação.

Em entrevista ao 'SporTV', o vice-presidente jurídico do Vasco, Felipe Carregal Sztajnbok, explicou que a gestão da SAF segue como está, com o CEO Lúcio Barbosa tomando as decisões. Segundo ele, a disputa do clube é com o sócio-majoritário, no caso a 777 Partners.

"A SAF tem autonomia, a negociação com o futuro técnico passa pela SAF, que vai continuar conduzindo a negociação. A gente não interfere nesta gestão, o que está em curso continuará. Do ponto de vista prático nada muda para a SAF. O CEO Lúcio Barbosa tem autonomia para tomar as decisões e vai continuar tomando. Nosso controle é feito através do conselho de administração", disse Felipe.