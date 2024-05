Félix Torres treina normalmente após sentir dores no tornozelo e não preocupa o Corinthians

Félix Torres saiu no intervalo do duelo contra o Argentinos Juniors, na última terça-feira, na Neo Química Arena. Os comandados de António Oliveira venceram a partida válida pela Sul-Americana por 4 a 0.

O equatoriano reclamou de um incômodo na região logo no início da partida, mas se manteve em campo. Depois, na reta final do primeiro tempo, ele voltou a se queixar de dores, mas, novamente, permaneceu no gramado. O defensor só foi deixar o jogo ao término do primeiro tempo, sendo substituído por Gustavo Henrique.

O zagueiro é um dos principais jogadores do Corinthians nesta temporada. Ele atuou em 25 dos 26 compromissos do clube em 2024, sendo titular em todos eles.