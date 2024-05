Antero, nosso amigo da vida toda

POR ANDRÉ KFOURI*

O Antero que você via na televisão é o mesmo que aqueles que tiveram a sorte de conhecê-lo viam todos os dias. O sorriso rápido, próprio dos otimistas. O olhar sincero, típico dos genuínos. Se ele te chamava de "querido", ou "querida", não era por educação, ou simpatia. Era por sentimento. Quando ele perguntava se estava tudo bem, não era por convenção, ou formalidade, era por empatia. Antero nunca foi um personagem das telas, um ator do fim de noite. Nunca representou algo que não sentia, nunca disfarçou o que corria em suas veias e fazia seu coração bater. É por isso que, ao longo de tantos e tantos anos visitando a casa das pessoas na hora em que o sono se aproxima, ele era capaz não só de mantê-las acordadas, como de absorver sua atenção e, por vezes, fazê-las sorrir. É por isso que quem o encontrava nas ruas, pela primeira vez, tinha a sensação de estar ao lado de um amigo. Um amigo da vida toda.

É aqui que a perda do Antero dói mais. Ele tinha, em doses exageradas, a generosidade que se transformou em um artigo tão raro. Era como ele enxergava a vida, o mundo, as relações. Hoje as pessoas quase não se olham mais. Antero te olhava como se pudesse ver o que havia dentro de você. E o que você via nos olhos dele era o interesse verdadeiro, a presença que valoriza o tempo, a atenção de quem deseja estar ali. Gente assim não apenas passa pela vida dos outros, não apenas deixa lembranças que ficam, não apenas faz falta quando se vai. Gente assim ensina, mesmo sem a menor pretensão, que o que temos de mais importante, de mais caro, de mais fundamental, somos nós. E quando gente assim não está, nós somos menos. É o que somos hoje. Muito menos.