Notas Footstats: Gómez tem melhor avaliação do Palmeiras no Choque-Rei

O zagueiro Gustavo Gómez foi o destaque do Palmeiras no empate sem gols com o São Paulo, no Morumbi, de acordo com avaliação da Footstats. Ele recebeu nota 5,8, a maior do time alviverde no duelo válido pela 4ª rodada do Brasileirão.

Já Endrick e Marcos Rocha tiveram as piores avaliações. O melhor da partida, segundo a plataforma especializada, foi o zagueiro são-paulino Arboleda.

Notas do Palmeiras