Xavi sinaliza que futuro de Vitor Roque no Barcelona está indefinido

Em entrevista coletiva neste domingo, o técnico Xavi Hernández não descartou a possibilidade de emprestar Vitor Roque a outro clube. O futuro do brasileiro no Barcelona é, portanto, indefinido.

O que aconteceu

Quando questionado sobre a permanência de Vitor Roque no time e um possível empréstimo, Xavi não assegurou a permanência do brasileiro e disse que a definição acontecerá no fim da atual temporada.