Saiba onde assistir Corinthians x Argentinos Juniors pela Copa Sul-Americana

O Corinthians recebe o Argentinos Juniors nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela quinta rodada do Grupo F da Copa Sul-Americana. A partida marca um confronto direto pela primeira colocação da chave, posto que garante a classificação para as oitavas de final do torneio.

A partida entre Corinthians e Argentinos Juniors será transmitida pelo SBT e pela plataforma de streaming Paramount+, mas você também acompanha todos os lances em tempo real aqui no gazetaesportiva.com.

O Corinthians chega para essa partida ainda sem ter convencido a torcida de que poderá brigar por um título na atual temporada. O time vem de derrota para o Flamengo, por 2 a 0, no último sábado, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, e precisa reagir para evitar o início de uma nova crise.