Palmeiras tem duas vitórias no Brasileirão e ainda não venceu como mandante

O Palmeiras tem deixado a desejar no desempenho nesse começo de Campeonato Brasileiro. Após seis rodadas disputadas, a equipe venceu apenas dois jogos e ainda não triunfou como mandante. No último domingo (12), o Verdão perdeu do Athletico-PR por 2 a 0, na Arena Barueri. Pablo e Gustavo Gómez (contra) marcaram os gols da partida.

Em seis rodadas disputadas, o Palmeiras somou apenas duas vitórias: contra o Vitória, por 1 a 0, no Barradão, e contra o Cuiabá, por 2 a 0, na Arena Pantanal. Além disso, a equipe soma mais duas derrotas, contra Internacional (1 a 0) e Athletico-PR, ambas em Barueri, e empates sem gols com Flamengo, no Allianz Parque, e São Paulo, no Morumbis.

Além disso, no momento, a equipe tem a marca de um dos piores ataques da competição, com apenas três gols marcados, sendo que nenhum deles como mandante. Richard Ríos, Estêvão e Lázaro balançaram as redes para o Verdão no Brasileirão. Por outro lado, o time está entre as melhores defesas, também com apenas três tentos sofridos.