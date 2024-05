São Paulo tem dificuldades de vencer Diniz desde que treinador deixou o clube; veja retrospecto

Se no primeiro turno as duas equipes protagonizaram um duelo equilibrado, no segundo turno o Fluminense de Fernando Diniz simplesmente não tomou conhecimento do São Paulo de Rogério Ceni, vencendo por 3 a 1 a partida no Maracanã.

Curiosamente, Luciano foi quem abriu o placar para o São Paulo, mas aí apareceu Germán Cano, que marcou nada mais, nada menos que três gols para conquistar a memorável vitória do Fluminense e manter a invencibilidade de Fernando Diniz contra o Tricolor paulista desde que o técnico saiu do clube.

São Paulo 1 x 0 Fluminense - Campeonato Brasileiro de 2023

A primeira vitória do São Paulo contra o Fernando Diniz desde sua demissão do clube só foi acontecer no ano passado. Luciano, aos 42 minutos do segundo tempo, foi quem marcou o único gol do Tricolor paulista na partida, assegurando o magro triunfo por 1 a 0.

Fluminense 1 x 0 São Paulo - Campeonato Brasileiro de 2023

No segundo turno do Brasileirão do ano passado, o Fluminense deu o troco no São Paulo com uma vitória pelo mesmo placar: 1 a 0. Mais uma vez Germán Cano foi o responsável pelo triunfo sobre o Tricolor paulista, se consolidando como o carrasco dos são-paulinos no confronto.