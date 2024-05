Contra o Amazonas, Santos teve pior desempenho em chutes no gol e desarmes na Série B

O próximo jogo do Santos será na quarta-feira, fora de casa. pic.twitter.com/6XqAwYX658

A derrota foi a primeira do Santos na Série B após três vitórias nas rodadas iniciais. Com o resultado negativo, o Peixe caiu da liderança para a terceira posição com nove pontos conquistados. Goiás com 10 e Sport com 12 estão na frente do Alvinegro na tabela.

O Santos busca deixar os números ruins para trás na próxima rodada. A equipe visita a Ponte Preta, nesta quarta-feira, no Moisés Lucarelli, pela quinta rodada da Série B.