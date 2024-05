Para avançar na Sul-Americana, Corinthians terá que superar adversário indigesto

São ? anos de vida e de muitos eventos registrados! ? Nesta década, a @neoquimicaarena já recebeu e ainda receberá diversas atrações para todos os públicos! ???? Veja um pouco de alguns deles! ?? ? Isabela Ramos#NeoQuimicaArena#CasaDoPovo10Anos#VaiCorinthians pic.twitter.com/uRyzHjxgOZ ? Corinthians (@Corinthians) May 12, 2024

Classificação e jogos Copa Sul-Americana

Neste ano, pela terceira rodada da fase de grupos da Sul-Americana, no Estádio Diego Armando Maradona, o Alvinegro Paulista perdeu de 1 a 0, com gol de Verón, logo no primeiro ataque da partida. O Corinthians ainda teve um expulso, já que o zagueiro Raul Gustavo, aos 14 minutos da etapa complementar, recebeu cartão vermelho após empurra o auxiliar de arbitragem.

Os dois clubes já se enfrentaram em um amistoso, disputado em 1980. Na ocasião, o Corinthians triunfou por 1 a 0, com gol cravado por Gil, sendo este o único gol corintiano contra o Argentinos Juniors.

Segundo colocado do Grupo F da Copa Sul-Americana com sete pontos em quatro rodadas, o Corinthians recebe o Argentino Junior, nesta terça-feira (14), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. O Timão visa eliminar qualquer chance de eliminação precoce no torneio e, para isso, depende de apenas uma vitória para garantir a classificação.

Quer saber tudo o que rola com o Corinthians sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.

Live dos clubes

Agora, sempre às cinco da tarde, o canal do UOL Esporte no YouTube terá lives 100% voltadas para você torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia um clube diferente!