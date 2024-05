Decisão na Sula e intervalo grande antes de duelo no Brasileiro: confira a semana do Timão

Passada a derrota sofrida no último sábado para o Flamengo, por 2 a 0, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, o Timão volta o foco para uma verdadeira decisão na Copa Sul-Americana, nesta terça-feira, contra o Argentinos Juniors, na Neo Química Arena, pela quinta rodada do Grupo F do torneio.

O Corinthians teve tempo de fazer apenas dois treinamentos para o duelo que vale a liderança da chave na Sul-Americana. O elenco se reapresentou já no domingo, dia em que os titulares fizeram um trabalho regenerativo. Ou seja, o técnico António Oliveiro terá apenas a atividade desta segunda para trabalhar com todos os jogadores antes da partida contra o Argentinos Juniors.

Depois do confronto desta terça-feira, o Corinthians terá apenas mais um compromisso na Copa Sul-Americana, contra o Racing, do Uruguai, também em Itaquera, no dia 28 de maio. Sendo assim, o Timão só depende de si mesmo para confirmar a ida às oitavas de final do torneio continental.