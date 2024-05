Palmeiras não perde para o Athletico-PR há cinco partidas; relembre última derrota

Juntos num fim de semana especial! ?

Domingo de Dia das Mães, de #MaiorCampeãoDoBrasil em campo e de ajudarmos nossos irmãos do Rio Grande do Sul! A venda geral pro confronto com o Athletico-PR começou!

SE Palmeiras May 10, 2024





De lá pra cá, os times se encontraram em outras três ocasiões, todas válidas pelo Brasileirão. Ainda em 2022, o Palmeiras derrotou o Athletico-PR por 3 a 1. Em 2023, as equipes empataram em 2 a 2 no primeiro turno, enquanto no jogo do returno o Verdão saiu vitorioso, vencendo por 1 a 0.

No início de 2022, os times se enfrentaram na Recopa Sudamericana. Após empate em 1 a 1 na partida de ida, o Palmeiras fez 1 a 0 na volta e ficou com o título da competição.