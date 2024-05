São Paulo x Fluminense: confira onde assistir ao duelo pela sexta rodada do Brasileirão

Com o treinador argentino, o clube paulista disputou apenas duas partidas pelo Campeonato Brasileiro. A primeira, no Morumbis, terminou em um empate sem gols contra o Palmeiras, pela quarta rodada. Já contra o Vitória, no Barradão, pela quinta rodada, o São Paulo venceu por 3 a 1.

Somando todas as competições, o Tricolor Paulista defende seis jogos de invencibilidade. No período, são seis vitórias e apenas um empate.

O Fluminense, por sua vez, busca retomar o caminho das vitórias no Brasileirão, já que não vence há duas rodadas. O Tricolor Carioca está na 16ª posição, com cinco unidades contabilizadas e apenas uma vitória neste começo de torneio.

Pela quinta rodada, a equipe cedeu empate ao Atlético-MG após abrir 2 a 0 no placar. Antes, pela quarta rodada, o clube do Rio de Janeiro foi derrotado pelo Corinthians, por 3 a 0, na Neo Química Arena. O único triunfo ocorreu na terceira rodada, quando, no Maracanã, bateu o rival Vasco pelo placar de 2 a 1.

A equipe carioca, porém, vem animada, uma vez que conseguiu importante vitória pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, no Chile, contra o Colo-Colo, por 1 a 0.

A partida será apitada pelo árbitro Anderson Daronco (RS/Fifa), com os assistentes Lúcio Beiersdorf (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS). O quarto árbitro será Emerson Ricardo de Almeida Andrade (BA) e o VAR ficará sob comando de Pablo Ramón Gonçalves Pinheiros (RN/VAR -Fifa).