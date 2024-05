Santos emite um mau sinal

Havia passado bem no primeiro, contra o Avaí, mas caiu diante do caçula Amazonas, por 1 a 0, e jogando muito mal em Manaus.

Maior investimento do campeonato, disparadamente a camisa mais pesada, conhecida mundialmente, o Santos tinha porque tinha de se impor no início exatamente para não ser tratado como mais um.

Agora só o Sport está 100% com 12 pontos e o Goiás, com dez, também supera o Santos, ambos invictos, assim como o América, embora com um ponto a menos que o Peixe.

Não só quase nada deu certo na Arena Amazonas como o time mostrou-se incapaz de superar a má jornada técnica com força de vontade para vencer na raça.

Enfim, sinais preocupantes.

Agora irá a Campinas, na quinta rodada, enfrentar a Ponte Preta na quarta-feira, e a Macaca não terá por que respeitá-lo como papão.