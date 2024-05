Contra o Fluminense, São Paulo busca primeira vitória como mandante pelo Campeonato Brasileiro

O São Paulo soma, atualmente, sete pontos no Campeonato Brasileiro e ocupa a oitava colocação. O time reecontra sua torcida do Morumbis depois de uma sequência de três jogos longe de seus domínios. No período, o Tricolor Paulista venceu as três partidas, todas pelo placar de 3 a 1, contra o Águia de Marabá (Copa do Brasil), Vitória (Brasileirão) e Barcelona-EQU (Libertadores).