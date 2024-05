Em busca de recuperação no Campeonato Brasileiro, Vasco e Vitória se enfrentam em São Januário

Em busca de recuperação no Campeonato Brasileiro, Vasco e Vitória se enfrentam neste domingo, às 18h30, pela sexta rodada, em São Januário, no Rio. Ambos estão na zona de rebaixamento e precisam começar a reagir.

O Vasco vem de quatro derrotas seguidas e soma três pontos. No último jogo, embora tenha jogado bem melhor do que nas vezes anteriores, sofreu com uma expulsão e perdeu para o Athletico-PR por 1 a 0, em Curitiba (PR). Já vinha de derrotas para Red Bull Bragantino (2 a 1), Fluminense (2 a 1) e Criciúma (4 a 0).

Sem técnico definido desde a saída do argentino Ramón Díaz, o Vasco segue comandado por Rafael Paiva, do sub-20. Ele não contará com o volante Hugo Moura, que foi expulso no último jogo aos 15 minutos do primeiro tempo.

A boa notícia é que Payet será titular. Recuperado de lesão no joelho, até jogou diante do Criciúma, mas não estava 100%. A expectativa é de que a criação do time melhore. Outra mudança deve acontecer na lateral-direita, já que o zagueiro João Victor treinou na posição de Paulo Henrique.

Rafael Paiva admitiu a má situação, mas pediu tranquilidade ao time para dar a resposta em campo. "É um momento difícil, mas é um grupo experiente, que trabalha muito. Tem que dar resposta contra o Vitória e é isso que vamos trabalhar para fazer. Temos que ser fortes para passar por essa situação difícil."

Já o Vitória, além de ter perdido as duas últimas partidas, ainda não venceu e soma apenas um ponto. Entretanto, tem um jogo a menos do que o Vasco, pois o duelo com Cuiabá, pela segunda rodada, foi adiado devido a participação do adversário na Copa Verde. Na última partida, foi derrotado em casa pelo São Paulo por 3 a 1, também sofrendo com um jogador expulso.

O técnico Léo Condé tem um desfalque e três retornos. A baixa fica por conta do zagueiro Wagner Leonardo, expulso diante do São Paulo. Assim, quem ocupará o espaço junto a Camutanga será Reynaldo.

Camutanga, aliás, é um dos que retornam ao time. Foi liberado pelo departamento médico junto com Rodrigo Andrade e Iury Castilho, que também serão titulares. Durante a semana, os jogadores treinaram separadamente do elenco, mas depois foram reintegrados.

Condé lamentou o início difícil, mas demonstrou confiança na reação. "Não tem jogo fácil, são todos jogos difíceis. Tivemos um início de tabela difícil e saímos chateados, não tem como. A expectativa era um início diferente desse, mas temos tudo para recuperar."

FICHA TÉCNICA

VASCO X VITÓRIA

VASCO - Léo Jardim; João Victor, Maicon, Léo e Lucas Piton; Sforza, Galdames e Payet; Rossi, David e Vegetti. Técnico: Rafael Paiva (interino)

VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Zeca, Camutanga, Reynaldo e PK; Willian Oliveira, Dudu e Rodrigo Andrade; Matheuzinho, Yuri Castilho e Janderson. Técnico: Léo Condé.

ÁRBITRO - Raphael Claus (SP).

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).