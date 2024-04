Liverpool empata com West Ham e se afasta da briga pelo título do Inglês

Numa das poucas subidas ao ataque, no entanto, os Hammers empataram a partida novamente.

No lance, as câmeras ainda flagraram uma discussão entre Klopp e Salah, que começou na reserva e estava se preparando para entrar em campo.

Lances importantes

1x0 - Gol do West Ham. Na esperteza, aos 42 minutos do primeiro tempo, o West Ham cobrou escanteio curto e rápido. Kudus recebeu a bola e jogou para o meio da área, na cabeça de Bowen, que mandou para a rede. O goleiro brasileiro Alisson ainda tocou na bola, mas não conseguiu impedir o gol.

1x1 - Gol do Liverpool. Aos três minutos do primeiro tempo, Robertson recebeu passe de Díaz e bateu com categoria, entre Areola e a trave, empatando para os visitantes.

1x2 - Gol do Liverpool. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou para Gakpo, que chutou forte para o meio. A bola bateu em Ogbonna dentro da pequena área e entrou no gol devagarzinho, aos 19 do segundo tempo.