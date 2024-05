Botafogo ganha da LDU e assume a vice-liderança do grupo na Libertadores

O Botafogo conquistou importante resultado ao vencer por 2 a 1 a LDU-EQU, nesta quarta-feira, no Nilton Santos. Os alvinegros chegaram a seis pontos e vão para a vice-liderança do grupo D. Já os equatorianos seguem com quatro, na lanterna.

O Botafogo abriu o placar com Hugo, mas sofreu o empate da LDU antes do intervalo, com Estrada. Na etapa final, os alvinegros chegaram a vitória, com gol de Junior Santos.

Na próxima rodada, o Botafogo viaja para enfrentar o Universitário-PER, na próxima quinta-feira, em Lima. Já a LDU recebe o Junior-COL, na terça-feira, em Quito.