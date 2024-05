Igor Vinícius explica como Zubeldía superou falta de tempo para arrumar o São Paulo

Se no ano passado o São Paulo teve dificuldades para vencer fora de casa, sobretudo no Campeonato Brasileiro, competição na qual conseguiu ter sucesso como visitante apenas nas últimas rodadas, na atual temporada Calleri, Luciano e companhia têm tido um desempenho bem melhor longe do Morumbis. Com 100% de aproveitamento sob o comando de Luis Zubeldía, seja em casa ou fora, o Tricolor agora quer mais.

"A equipe inteira entendeu a forma que ele gosta de jogar, de controlar as partidas, e estamos fazendo muito bem feito. Sequência boa de vitórias, de partidas sem perder, e dá muita confiança no decorrer da competição. Muito feliz pela classificação, mas, obviamente, o trabalho não para. Segunda-feira já temos um jogo muito difícil e vamos trabalhar para ir em busca da vitória", completou Igor Vinícius.

O São Paulo retorna para a capital paulista na madrugada desta quinta-feira, dia em que o elenco terá folga. Os jogadores se reapresentam nas sexta, iniciando a preparação de três dias para o confronto com o Fluminense, segunda, às 20h (de Brasília), no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro.