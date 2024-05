Zubeldía comenta lesão de Calleri, mas diz: "Temos capacidade de manter o nível"

Luis Zubeldía segue invicto no comando do São Paulo. Nesta quarta-feira o Tricolor venceu o Cobresal, de virada, no Chile, e garantiu a classificação para as oitavas de final da Libertadores. Após a partida, o treinador comentou sobre a lesão de Calleri, que deixou o campo com dores na panturrilha direita, mas parece certo de que possui peças suficientes para que a equipe não sinta tanta falta de seu camisa 9.

"Creio que o time fez um bom trabalho. Virar o jogo na Libertadores, com autoridade, me agrada, porque a competição nos ensina diferentes situações que se podem apresentar, e isso para nós é aprendizado. A equipe está jogando em um nível bom, mantendo o nível. As estatísticas indicam isso, independentemente do contexto, e o resultado está sendo favorável, o que é muito importante", disse Zubeldía.

Lidando com desfalques importantes neste início de trajetória no São Paulo, Zubeldía ainda não teve a oportunidade de ver Lucas Moura, Wellington Rato e Rafinha em campo. Recentemente, Pablo Maia e Welington se juntaram à lista dos lesionados. Agora, Calleri é o mais novo membro do grupo.