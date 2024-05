São Paulo vence Cobresal de virada e confirma classificação às oitavas da Libertadores

O São Paulo venceu o Cobresal de virada nesta quarta-feira, por 3 a 1, no estádio Zorros del Desierto, em Calama, no Chile, pela quarta rodada do Grupo B da Copa Libertadores. Diego Coelho abriu o placar para os donos da casa. Luciano, Rodrigo Nestor e Calleri balançaram as redes para o Tricolor e garantiram a classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores.

Com o resultado, o São Paulo foi a nove pontos, mantendo a vice-liderança do Grupo B, e já não possui mais chances matemáticas de perder a posição, se preocupando agora apenas em avançar às oitavas de final como primeiro colocado da chave, posto ocupado pelo Talleres, da Argentina, com dez tentos. As duas equipes se enfrentarão na última rodada da fase de grupos, no dia 29 de maio, no Morumbis, em um confronto direto pela liderança.

Essa também foi a terceira vitória consecutiva do técnico Luis Zubeldía à frente do São Paulo. Em cinco partidas, o treinador argentino soma quatro triunfos e um empate, ostentando uma invencibilidade neste seu início de trajetória no Tricolor.