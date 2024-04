Salah e Klopp discutem em jogo: 'Se eu falar, vai pegar fogo', diz egípcio

Jurgen Klopp e Mohamed Salah discutiram durante o empate do Liverpool com o West Ham neste sábado (27), em partida válida pela 35ª rodada do Campeonato Inglês.

O que aconteceu

A briga aconteceu assim que saiu o segundo gol do West Ham, enquanto Salah, que começou o jogo na reserva, aguardava para entrar em campo.

No vídeo, é possível ver o técnico se aproximando e falando algo que despertou a ira do jogador egípcio.