Wendell Lira fala em vender troféu do Puskás: 'Meu nome já tá na história'

Wendell Lira, vencedor do Prêmio Puskás da Fifa de 2015, falou sobre a possibilidade de se desfazer de seu maior troféu como jogador de futebol profissional.

O que aconteceu

O ex-atacante afirmou que cogita vender o troféu do Puskás no futuro. Wendell Lira falou sobre a premiação que o fez reconhecido no mundo do futebol em entrevista ao canal de YouTube 'Cartoloucos'.

Wendell Lira disse que aceitaria R$ 2 milhões pela premiação. O brasileiro possui um dos apenas 15 troféus entregues pela Fifa pelo gol mais bonito do mundo em um ano.