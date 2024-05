Árbitro relata "gritos de protestos" de dirigentes do Santos em goleada sobre o Guarani

Após a anulação, foi possível ouvir gritos de "vergonha" e alguns xingamentos direcionados ao juiz.

Além disso, Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho marcou um pênalti de Diego Pituca em Chay, no segundo tempo. Neste momento, os santistas voltaram a xingar o árbitro e pediram para que ele fosse rever o lance no VAR.

"Após o gol anulado do Santos e também após o pênalti marcado a favor do Guarani, foram ouvidos gritos de protestos contra as decisões da arbitragem vindos da arquibancada. Após o jogo fomos informados pela equipe de fiscais da FPF que estes gritos foram oriundos do camarote destinado a diretoria e presidência da equipe do Santos. Tal relato se dá em virtude da partida ser realizada com os portões fechados", escreveu Paulo Belence.

O juiz ainda relatou que Alexandre Gallo, coordenador esportivo do Santos, foi ao vestiário da arbitragem perguntar, "de forma cordial e educada", o motivo da anulação por impedimento do gol de sua equipe.

O Alvinegro Praiano está punido pelo STJD pelas confusões que marcaram o rebaixamento, no final do ano passado. São três jogos com as arquibancadas totalmente vazias e mais três com público parcial. A vitória contra o Guarani foi o segundo embate de suspensão.