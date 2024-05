Mansão de Cafu que ia a leilão sofre mais R$ 10 milhões em penhoras

Existe a tendência, inclusive, que o imóvel também seja colocado à venda em praça pública, segundo diz o empresário.

Em outro pedido de penhora no leilão da mansão acatado pelo tribunal, um advogado cobra R$ 1,8 milhão de Cafu desde 2023, por condenação ao pagamento de honorários advocatícios que não foram quitados.

Ainda existe um terceiro pedido de penhora aceito pela Justiça, que foi colocado em sigilo no processo.

Os bloqueios se juntam a outros mais de R$ 8 milhões penhorados anteriormente no processo, além de uma dívida original de R$ 11,5 milhões que motivou a ida da mansão a leilão.

Uma das dívidas é com o Banco Industrial, de R$ 4,2 milhões. Outras, são com pessoas físicas que processaram Cafu e obtiveram os bloqueios. Uma delas, de R$ 1,6 milhão, por exemplo, é o espólio de um credor. Existe até uma penhora do município de Barueri, que cobra impostos em cima do imóvel.

As novas penhoras vêm logo após Cafu obter uma vitória importante na Justiça de São Paulo. Ele conseguiu um efeito suspensivo que cancelou o leilão de sua mansão, que deveria ter ido a certame no dia 4 de abril.