'Príncipe' Zubeldía estreia pelo São Paulo no país onde se tornou rei

Luis Zubeldía nunca teve uma vida de conto de fadas. Teve o sonho de ser jogador de futebol interrompido por uma doença aos 23 anos, se tornou auxiliar da noite para o dia e assumiu como técnico com apenas 27. Não parece a vida de um 'príncipe', apelido que ele ganhou em 2012, quando dirigia justamente o Barcelona, adversário de sua estreia no São Paulo.

Ao contrário do herdeiro de um trono, Zubeldía precisou fazer muito para manter seu lugar na 'corte' do futebol. Do Lanús, onde abandonou o futebol após descobrir uma osteocondrite dissecante no joelho, foi ao Equador, voltou à Argentina, foi trabalhar no México, na Colômbia, na Espanha, no Paraguai... E de volta ao Lanús antes de seu último trabalho na LDU.

O apelido 'príncipe' faz referência ao seu estilo. "O que dizem é que parece um príncipe das monarquias europeias", contou Mario Villacís, jornalista do Mundo Deportivo, do Equador. E foi no país equatoriano que o príncipe se tornou rei. Rei de Copas.