Scarpa relata discussões com Hulk no vestiário: 'coisas do futebol'

Autor de dois gols na vitória do Atlético-MG sobre o Peñarol pela Copa Libertadores, Gustavo Scarpa falou sobre um atrito com o companheiro de time Hulk no vestiário do jogo da última terça-feira (23).

Coisas do futebol, atritos, discussões que fazem parte. E aí, ironicamente, no segundo tempo ele me deu mais uma assistência, e eu fui feliz no gol. Mas, de novo, o mais importante é sempre a vitória do grupo. Gustavo Scarpa, à Paramount+