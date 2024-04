Quem sobrou? Flamengo vai esfacelado para jogo da Libertadores na altitude

Na zaga central, Fabrício Bruno está à disposição, mas vem de uma sequência de jogos considerável.

Então, há espaço para que a dupla seja David Luiz e Léo Ortiz. O goleiro Rossi deve manter sua condição de titular.

Qual explicação?

A comissão técnica do Flamengo argumenta que tem usado dados físicos e fisiológicos dos jogadores para dosar a carga de jogos. O Carioca foi tratado como prioridade, mas o preço está sendo pago neste início de Brasileirão e Libertadores.

Como o jogo anterior foi no sintético do Palmeiras, há uma complexidade maior na gestão física nessa sequência que tem altitude fora de casa e, no domingo, clássico diante do Botafogo.