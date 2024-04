Corinthians: Raul Gustavo é expulso após treta e empurrão em bandeira; veja

O zagueiro Raul Gustavo, do Corinthians foi expulso de maneira incomum no 2° tempo da derrota por 1 a 0 diante do Argentinos Juniors, em partida disputada na Argentina e válida pela Sul-Americana.

O que aconteceu

O jogador se irritou após uma dividida com Perelló, do time mandante, em uma saída de bola para lateral no campo defensivo alvinegro. O lance ocorreu na casa dos 14 minutos da etapa final.

Raul Gustavo caiu, reclamou e tomou uma bronca de um dos bandeirinhas da partida, que advertiu o corintiano diante da atitude enérgica.