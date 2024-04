Ex-técnico do Real Madrid coloca Messi e Ronaldo em prateleira acima de CR7

O técnico Fabio Capello, com passagens por Real Madrid, Juventus e Milan, elogiou Cristiano Ronaldo, mas colocou Messi e Ronaldo Fenômeno em uma prateleira acima.

O que aconteceu

Para Capello, Messi, Pelé, Maradona e Ronaldo foram gênios no futebol e o craque português não está no mesmo nível.