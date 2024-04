Atlético-MG x Peñarol: onde assistir ao jogo da 3ª rodada da Libertadores

Desde a chegada do treinador Gabriel Milito o clube segue invicto, com quatro vitórias e três empates. O clube ainda conquistou o Mineiro em cima do Cruzeiro.

Classificação e jogos Libertadores

Prováveis escalações:

Atlético-MG: Everson; Saravia, Jemerson, Bruno Fuchs e Guilherme Arana; Battaglia, Otávio, Igor Gomes e Gustavo Scarpa; Paulinho e Hulk. Técnico: Gabriel Milito.

Peñarol: De Amores; Camilo Mayada, Méndez, Guzmán Rodríguez e Lucas Hernández; Damián García, Eduardo Darías, Maximiliano Silvera; Javier Cabrera, Leonardo Fernández e Sequeira. Técnico: Diego Aguirre.

Atlético-MG x Peñarol - 3ª rodada da Libertadores

Data e Hora: 23 de abril, às 21h