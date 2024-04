Yara Fantoni estreia no UOL com olhar de quem enxerga além do esporte

Yara vai contar aqui no UOL as experiências que vive nos estádios. Com passagens pelo grupo Globo, Bandeirantes, Cazé TV e até na italiana RAI, Yara se acostumou com o atual dinamismo da comunicação, feita em diversas plataformas.

O papel do comunicador é o de se conectar! O meio é apenas o meio. O que importa é a mensagem e a conexão que pretendemos criar.

Yara cobriu os maiores eventos do esporte: Copa do Mundo, Olimpíada, Mundial de Clubes e Libertadores. Nesse ano embarca para ver de perto a Champions League Feminina.

Sim, a nova colunista também fala de futebol feminino. Ela é a apresentadora do programa Joga Junto. Toda segunda, às 10h da manhã, o programa apresenta bastidores e informações.

No último sábado ela acompanhou o clássico entre o time dela, o Atlético Mineiro e o Cruzeiro. Yara esteve na Arena MRV ao lado de uma jovem torcedora. A Laurinha, que viralizou ao dar uma entrevista analisando Felipão e o time do Galo, num momento de crise. Com personaliade e maturidade acima do que se espera de uma criança, ela resumiu o sentimento da torcida e criticou quatro personagens. A anális e foi tão certeira que três deles já não estão mais no clube.

Veja como foi o 'Fala aí' da Yara com a Laurinha, na estreia dela no UOL!