Thiago Silva sairá do Chelsea e deixa futuro em aberto, diz jornalista

Thiago Silva está aberto a todas as possibilidades. O defensor é sonho antigo do Fluminense, clube pelo qual atuou entre 2006 e 2008, mas até o momento não firmou compromisso com qualquer equipe.

O brasileiro rejeitou propostas para sair do Chelsea em janeiro. Segundo Romano, o defensor tomou essa decisão para ajudar o clube inglês da melhor forma possível até o último dia da temporada.

Veterano, Thiago Silva é titular na zaga do Chelsea. O defensor acumula 32 jogos nesta temporada, 29 deles no onze inicial. Ao todo, ele acumula 150 jogos pelos Blues, com nove gols marcados e três títulos conquistados — Liga dos Campeões, Supercopa da Uefa e Mundial de Clubes.

O experiente zagueiro está no futebol europeu há 15 temporadas. Thiago Silva ultrapassou a marca de 100 jogos pelas camisas de Milan, PSG e Chelsea, conquistando títulos nacionais na Itália e na França, além de troféu continental e mundial por seu clube atual.