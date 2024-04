Jornal: Xavi pode mudar de ideia e continuar como técnico do Barcelona

O técnico Xavi Hernández ainda está em dúvida e pode permanecer no comando do Barcelona, apesar de ter dito que sairia do clube ao fim da temporada.

O que aconteceu

Diversos veículos da Espanha noticiaram que Xavi quer se reunir com a diretoria e rever sua decisão. Ele tem contrato com o Barcelona até junho de 2025.

Segundo o El País, trabalhadores do clube disseram que Xavi "tem mostrado sinais" de que quer continuar no cargo.