Beckham processa ator de Hollywood por fraude e pede R$ 98 milhões

O processo foi iniciado em 2022, quando o ex-jogador e o golfista Greg Norman entraram com ações contra a F45 em tribunais da Califórnia, nos EUA.

A empresa de Beckham, David Beckham Ventures Ltd (DBVL), buscava uma indenização por danos de 18,85 milhões de dólares (R$ 98,5 milhões, na cotação de hoje) da F45, de acordo com informações do jornal britânico Daily Mail.

Agora, o novo processo busca danos diretamente do Mark Wahlberg Investment Group, empresa do ator, bem como dos fundadores da F45, Adam Gilchrist e Rob Deutsch.

Beckham e Wahlberg se tornaram amigos em 2007 quando eram vizinhos em um bairro de Los Angeles.