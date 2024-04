Weverton lamenta novo tropeço do Palmeiras, mas vê empate justo com o Fla

O goleiro Werverton lamentou mais um tropeço do Palmeiras em casa no Brasileirão. Depois da derrota para o Internacional, o time de Abel Ferreira empatou por 0 a 0 com o Flamengo no Allianz Parque.

"Pensar em fazer pontos fora de casa, porque deixamos escapar duas oportunidades em casa. Foi um jogo duro, duas equipes que sempre buscam a vitória. Hoje, o empate, pelo que o jogo apresentou, foi justo", disse o goleiro.

Dificuldades contra o Fla. "É jogo grande, jogo difícil, jogo de competir, de detalhe. A gente teve nossas chances, não conseguimos fazer. Eles também não. A gente quer sempre vencer, ainda mais quando joga em casa. Perdemos o jogo passado em casa, empatamos hoje. Mas isso é Brasileirão, é difícil. É regularidade até o fim. A gente sabe como foi o ano passado. A gente vai seguir sempre procurando somar pontos".