Biel muda o jogo, e Bahia busca empate com Vitória após levar 2 a 0

O Vitória soma seu primeiro ponto no Brasileirão, tem um jogo a menos e ocupa a 16ª colocação. Com o empate, o Bahia vai a quatro pontos, na 9ª colocação.

Classificação e jogos Brasileirão

Como foi o jogo

O Bahia começou melhor e assustou primeiro, mas foi o Vitória quem abriu o placar, com Matheuzinho, que aproveitou rebote dele mesmo para fazer 1 a 0. Os donos da casa cresceram após o gol, passaram a pressionar no campo adversário e criaram duas boas chances para ampliar, mas esbarraram em Marcos Felipe. No fim do primeiro tempo, o Bahia também teve duas ótimas chances para empatar: Everton Ribeiro finalizou mal e Jean Lucas tirou tinta da trave. Bom jogo.

O Vitória voltou pressionando muito o Bahia no segundo tempo e logo ampliou com Wagner Leonardo, de cabeça, após cobrança de escanteio. Rogério Ceni reagiu na hora do gol, fez três mudanças e o jogo mudou. Na verdade, Biel mudou o jogo. Primeiro, ele aproveitou rebote para diminuir. Depois, serviu Everaldo, que fez um golaço da meia-lua. No fim, as duas equipes ainda criaram boas chances para chegar ao terceiro gol, mas deu empate no Barradão, num clássico bem temperado.

Gols e lances importantes

Vitória faz 1 a 0. Aos 19 minutos, o Vitória roubou a bola no campo do Bahia, Zeca cruzou e Matheuzinho cabeceou livre. O goleiro Marcos Felipe fez boa defesa, mas o atacante completou no rebote.