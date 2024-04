Real Madrid x Barcelona: onde assistir ao clássico pelo Campeonato Espanhol

As duas equipes vêm de semanas opostas na Liga dos Campeões. O Real conquistou classificação à semifinal nos pênaltis diante do Manchester City na última quarta, enquanto o Barcelona sofreu virada do PSG, foi goleado em casa e acabou eliminado.

Classificação e jogos La Liga

Os times chegam com poucos desfalques ao clássico. Courtois e Alaba, no lado madridista, e Gavi e Balde, no lado catalão, serão ausências por problemas físicos. Já se espera que os quatro não retornem à ação nesta temporada.

Real e Barcelona fizeram dois clássicos nesta temporada, ambos com vitória merengue. O time de Carlo Ancelotti venceu por 2 a 1 no Campeonato Espanhol, em outubro de 2023, e por 4 a 1 na Supercopa da Espanha, em janeiro deste ano.

Prováveis escalações

Real Madrid: Lunin; Carvajal, Tchouaméni, Rüdiger e Mendy; Camavinga, Kroos e Bellingham; Valverde, Vinicius Jr e Rodrygo. Técnico: Carlo Ancelotti

Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Araújo, Cubarsí e João Cancelo; De Jong, Pedri e Gündogan; Lamine Yamal, Lewandowski e Raphinha. Técnico: Xavi