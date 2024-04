Goleiros se destacam em 'morno' Palmeiras x Fla; veja as notas da Footstats

Palmeiras e Flamengo se enfrentaram na tarde de hoje (21), no Allianz Parque, pelo Brasileiro, fizeram um jogo truncado, sem muita criatividade. Weverton, goleiro do Alviverde, e Rossi, arqueiro do Rubro-Negro, ganharam as maiores notas da plataforma especializada Footstats.

Weverton ganhou 7,2, enquanto a nota mais baixa do Palmeiras foi de Mayke, com 4,5. Rossi teve 7,1, e Pulgar e Arrascaeta tiveram as mais baixas no lado carioca, com 4,8.

Notas do Palmeiras:

Weverton - 7,2