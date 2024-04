Na zona do rebaixamento do Brasileirão Feminino, Flamengo e Inter empatam

Com cinco pontos, o Flamengo é o 13º colocado do Brasileirão Feminino, abrindo a zona do rebaixamento com cinco pontos em seis partidas. O Internacional vem logo atrás, no 14º lugar, com apenas três pontos e sem nenhuma vitória na competição.

Classificação e jogos Brasileirão Feminino A1

Na 7ª rodada, as Gurias Coloradas vão ao Distrito Federal encarar o Real Brasília, enquanto as rubro-negras recebem o Santos no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro.