Sólido, eficaz e sem espetáculo: o que dizem equatorianos sobre Zubeldía

Muito perto de ser anunciado como novo técnico do São Paulo, o argentino Luis Zubeldía é visto com bons olhos por jornalistas equatorianos que acompanharam seu último trabalho na LDU, quando conquistou a Copa Sul-Americana do ano passado sobre o Fortaleza.

O que dizem os equatorianos

Aqui no Equador, ele teve três etapas. Primeiro, ele estava no Barcelona, depois na LDU em 2015 e agora novamente na LDU. Ele gosta das equipes verticais na parte ofensiva. Suas equipes não se lançam desesperadamente ao ataque, sempre guardam suas posições. Uma equipe que ocupa bem os espaços no campo, marca bem e quando tem que atacar, ataca bem e marca gols. Temos notado nesta última etapa de Zubeldía um treinador mais maduro, com mais experiência, mais vivência, e sobretudo mais pensante quando toma suas decisões. Sua chegada ao São Paulo será magnífica porque o São Paulo é uma ótima equipe. Teve opção de ir ao San Lorenzo (ARG), mas não aceitou Jimmy Cornello, rádio Caravana do Equador